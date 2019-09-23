أعمال عربية تستحوذ على جوائز مهرجان فيلم المرأة بالمغرب

2019/09/23 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعمال عربية تستحوذ على جوائز مهرجان فيلم المرأة بالمغربسلا (المغرب)- فاز فيلم “كيليكيس..دوار البوم” للمخرج عز العرب العلوي بجائزة الجمهور الشبابي للفيلم الطويل في الدورة الـ13 لمهرجان فيلم المرأة بسلا الذي انطلق في 16 سبتمبر الحالي وأسدل عليه الستار فيما كانت جائزة الفيلم الوثائقي من نصيب الفيلم الألماني “في البحث”.وتقاسم فيلم “بنت الريح” من إخراج الممثلة المغربية لطيفة أحرار وفيلم “400 صفحة” من إخراج غزلان أسف جائزة الجمهور الشبابي للفيلم القصير.وفاز الفيلم النمساوي “الأرض تحت قدمي” لمخرجته ماري كروتزر بالجائزة الكبرى.كما فاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو وتسلم سفير النمسا بالمغرب الجائزة نيابة عن المخرجة.وفازت بجائزة أحسن دور نسائي الممثلة المقدونية زوريكا نوشيفا عن دورها في فيلم “الإله موجود”، في حين تقاسم جائزة أحسن دور رجالي الممثلون الصينيون عيسى ياسان وكالبينور راحماتي وموسى ياسان عن أدوارهم في فيلم ”الوداع الأول”.وحصل فيلم “الإله موجود” أيضا على جائزة التحكيم الخاصة.واستحدث المهرجان جائزة جديدة هي جائزة اليونسكو مخصصة لمخرج يتناول قضايا المرأة وتم منحها هذه الدورة مناصفة للفيلمين “الإله موجود” و”وظيفتها” وهو فيلم يوناني صربي فرنسي مشترك.وانطلقت أولى دورات المهرجان في 2004 ويعتبر من أهم المهرجانات العربية والأفريقية المعنية بالإنتاج السينمائي الذي يناقش قضايا المرأة المعاصرة ومشكلاتها.وتنافس 12 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة وخمسة أفلام وثائقية.وحلت تونس ضيفة شرف هذه الدورة وعرضت خمسة أفلام روائية طويلة.

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