تايلور سويفت تلغي حفلا احتجاجا على استغلال الخيول

2019/09/23 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايلور سويفت تلغي حفلا احتجاجا على استغلال الخيولملبورن- ألغت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت عرضا كان من المفترض أن تحييه ضمن سباق “ملبورن كاب” للخيول إثر حملة تندد بهذا النوع من السباقات التي تستغلّ فيها الحيوانات.وكان من المفترض أن تؤدي الفنانة التي أعلن عن مشاركتها في هذه الفعاليات في فترة سابقة من هذا الشهر أغنيتين من ألبومها الأخير “لافر”.غير أن مشاركتها أثارت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدفع من “الحملة من أجل حماية خيول السباقات”، التي انتقدت سويفت على “تغليبها المكاسب المادية على حسّ التعاطف” و”تأييدها استغلال الحيوانات”.ووقّع أكثر من 6500 شخص على عريضة إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض.وفي بيان، أشار مروّج الحدث إلى مشكلات في البرمجة لتبرير إلغاء العرض.وأوضح أن “التعديلات في جولتها الآسيوية حالت دون تمكّنها من الحضور”.وأشادت “الحملة من أجل حماية خيول السباقات” بالقرار، على “فيسبوك” قائلة إن “الضغوطات على تايلور سويفت كي تلغي عرضها أتت بثمارها… ويبدو لنا أنها لبّت النداء”.

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