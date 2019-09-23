2019/09/23 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث في بكين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 06:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث في بكين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث في بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).