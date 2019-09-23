وزير الكهرباء: جئنا إلى الصين بحثا عن السرعة في التنفيذ

2019/09/23 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب: جئنا إلى الصين بحثا عن السرعة في التنفيذ والكفاءة في الاداء والجودة في الإنتاج

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