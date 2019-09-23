الغضبان: توقيع اتفاقيتين مع الصين لبيع النفط الخام

2019/09/23 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الاثنين، توقيع شركة التسويق (سومو) اتفاقيتين لبيع النفط الخام

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