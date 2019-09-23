وزير الاتصالات من بكين: توقيع مذكرة ضمن مشروع القمر الصناعي العراقي

2019/09/23 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصينية

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