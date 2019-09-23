موسع.. عبد المهدي في منتدى التعاون مع الصين: العراق مهيأ للاستثمارات

2019/09/23 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في العاصمة بكين صباح اليوم الاثنين، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء

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