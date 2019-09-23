عبد المهدي: العراق رابع مصدر للنفط في العالم وما ساعد بذلك الصين

2019/09/23 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت في العاصمة بكين صباح اليوم الاثنين أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين .

ووصف عبد المهدي المنتدى "بالحدث المهم للغاية لماله من أثر ايجابي على حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين".

وقال رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي القاها في المنتدى : لقد حرصنا على ان يرافقنا اكبر عدد من اعضاء السلطة التنفيذية ، وان حضور الوزراء والمحافظين يعطي جدية للوفد في الذهاب للتعاقدات والأعمال بشكل مباشر ، مشيدا بتسارع النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين والذي يطمح العراق للاستفادة من قدراتها واقامة افضل العلاقات معها في جميع المجالات ، ومهنئا بحلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين .

واستعرض رئيس مجلس الوزراء التطورات والاصلاحات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في العراق وتحقق الأمن والاستقرار بعد هزيمة داعش ، وقال : ان العراق مهيأ للاستثمارات وفرص العمل في العراق كثيرة وفي جميع القطاعات والبلاد تشهد تزايدا في اعداد الشركات والمستثمرين بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص والتصويت على تأسيس مجلس الإعمار الذي يتكفل بالمشاريع العالية الكلفة ، الى جانب تسهيلات السفر والإقامة التي كانت تعيق العمل .

وأكد ان العراق هو رابع مصدر للنفط في العالم وما ساعد في هذا التطور هو مساهمة الشركات الصينية في الاستثمار بأهم الحقول النفطية .

وأعلن رئيس الوزراء عن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثمانية التي ستوقع في بكين هذا اليوم وفي مقدمتها اتفاق اطاري للانفاق الإئتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية ، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين ، وتطوير البنى للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها .

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