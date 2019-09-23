بدء أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي الصيني في بكين بحضور عبد المهدي

2019/09/23 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بدأت في العاصمة الصين بكين، اليوم الاثنين، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي الصيني الثالث، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، إلى جانب جمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المنتدى حدث مهم للغاية لماله من أثر ايجابي على حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين".

وأضاف "لقد حرصنا على ان يرافقنا اكبر عدد من اعضاء السلطة التنفيذية، وحضور الوزراء والمحافظين يعطي جدية للوفد في الذهاب للتعاقدات والأعمال بشكل مباشر".

وأشاد "بتسارع النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين والذي يطمح العراق للإستفادة من قدراتها واقامة افضل العلاقات معها في جميع المجالات"، مهنئا بحلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين .

واستعرض عبد المهدي التطورات والاصلاحات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في العراق وتحقق الأمن والاستقرار بعد هزيمة داعش، مؤكدا أن "العراق مهيأ للاستثمارات وفرص العمل في العراق كثيرة وفي جميع القطاعات".

وتابع "البلاد تشهد تزايدا في اعداد الشركات والمستثمرين بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص والتصويت على تأسيس مجلس الإعمار الذي يتكفل بالمشاريع العالية الكلفة، الى جانب تسهيلات السفر والإقامة التي كانت تعيق العمل ".

ولفت الى ان "العراق هو رابع مصدر للنفط في العالم وما ساعد في هذا التطور هو مساهمة الشركات الصينية في الاستثمار بأهم الحقول النفطية".

وأعلن رئيس الوزراء عن "مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثماني التي ستوقع في بكين هذا اليوم، وفي مقدمتها اتفاق اطاري للانفاق الإئتماني المالي، ومذكرة تفاهم لإعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين، وتطوير البنى للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها".

وأشار المكتب إلى أن المنتدى شهد إقامة ورش عمل لوزارات النفط والكهرباء والاعمار والاسكان والصناعة والنقل والاتصالات، تحدث فيها الوزراء العراقيين عن مستهدفات وزاراتهم وفرص العمل المتاحة للشركات الصينية في القطاعات المختلفة.

وبين أن الوزراء عرضوا في كلماتهم خلال المنتدى فرص العمل المهيأة للشركات الصينية والظروف المواتية واولويات مشاريع الوزارات وما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة من امكانات للشركات الصينية واللجان المشتركة المشكّلة لمتابعة انجاز المشاريع والاتفاقات مع الجانب الصيني.

ولفت الى ان المحافظين اجروا مباحثات مع اصحاب الشركات الصينية واتفاقات على توقيع عقود في مختلف القطاعات، كما تضمن المنتدى عقد جلسات متخصصة.

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