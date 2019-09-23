الياسري: توقيع مذكرة تفاهم أمني مع الصين وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

2019/09/23 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني المشترك بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الأمن العام الصيني.

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