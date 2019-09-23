الجبوري من بكين: الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية في العراق لتصنيع المنتجات الصينية

2019/09/23 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصناعة صالح الجبوري اليوم الاثنين، الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية

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