2019/09/23 | 08:09

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وزير الكهرباء من الصين: جئنا بحثاً عن السرعة في التنفيذ

بغداد -

كلمة

قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب في منتدى الاعمال العراقي –

الصيني إننا جئنا إلى الصين بحثا عن السرعة في التنفيذ والكفاءة في

الاداء والجودة في الإنتاج والمنافسة في العروض والشراكة الحقيقية

طويلة الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

واضاف الخطيب في كلمة له بمنتدى الاعمال العراقي - الصيني في بكين

يوم الاثنين: "وقعنا مذكرة تفاهم مهمة تتعلق بمشروع صلاح الدين

لانتاج الطاقة، والذي سينجز قبل نهاية ٢٠٢٠ بطاقة ١٢٦٠ ميغاواط

وبوحدات أولية قبل حلول الصيف المقبل".

وتابع: "نحن حاليا في طور المفاوضات مع شركات صينية رصينة لتطوير

الشبكة الوطنية وإعادة اعمار البنى التحتية للطاقة في المحافظات

المحررة، كذلك تطوير الربط المشترك مع دول الجوار وبشراكة مع القطاع

الحكومي والخاص العراقي".

وزارة بالقول: "خطتنا هي مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول العام ٢٠٣٠

الى ٥٠ الف ميغاواط بضمنها قدرة احتياطية ٢٥ بالمئة من الطاقة

المتجددة، وهذه الزيارة تعد اساسا لتنفيذ هذه الاهداف".

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