العراق يتفق مع الصين لإنشاء مدينة صناعية

2019/09/23 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلن وزير الصناعة صالح الجبوري يوم الاثنين، الاتفاق على

إنشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات

عالمية.

وقال الجبوري في كلمة له بمنتدى التعاون العراقي - الصيني: "تم

توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى على تكملة، وإنشاء المدن الصناعية

في خمس محافظات".

واضاف وزير الصناعة "قدمنا أكثر من ٢٠٠ فرصة استثمارية لمشاريع

صناعية لمختلف المجالات".

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