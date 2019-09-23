حدث في مثل هذا اليوم 23 أيلول

2019/09/23 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر أو 23 أيلول أو يوم 23 / 9 (اليوم الثالث والعشرون من الشهر التاسع) هو اليوم السادس والستون بعد المئتين (266) من

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