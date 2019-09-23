أنطوان لاراش - الجزائر قمع معمم في مواجهة إضراب عام؟

2019/09/23 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أنطوان_لاراش بلغت المواجهة بين النظام و الحراك منعطفا بمنع الجنرال “قايد صالح”، هذه الجمعة، المتظاهرين من الولوج إلى الجزائر العاصمة، في الوقت الذي دعت فيه قوى البديل الديموقراطي في بجاية إلى إضراب عام يوم الثلاثاء 24 شتنبر.يرغب الجيش في فرض الانتخابات الرئاسية بالقوة.وتفيد معلومات أن عدد الاعتقالات يتضاعف يوما بعد يوم: كريم طابو عضو سابق في جبهة القوى الاشتراكية، وفضيل بومالة، صحفي سابق ومسؤول د......

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