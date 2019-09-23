التيتي الحبيب - الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها

2019/09/23 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الأحداثعلى خلاف ممتهني الكلام والفلسفة التأملية فإن الشعب لما يطرح سؤالا فمعناه أنه قادر على الإجابة عنه، مما يعني أن القضية التي يتناولها السؤال أصبحت مطروحة على جدول أعمال تحديد الموقف العملي منها إيجابا أو سلبا.من الزاوية النظرية بدأت هذه المسألة تقلق البعض.لقد اعتبر هؤلاء أن ماركس قد أخطا في أطروحته 11 ضد مادية فيورباخ وهي “إن الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسروا العالم ......

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