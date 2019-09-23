غسان ديبة - العودة إلى الثامن عشر من برومير [2]

2019/09/23 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_ديبة «هو يُصبح ضحية نظرته إلى العالم، فهو المهرّج الجدّي الذي لا يرى بعد الآن تاريخ العالم ككوميديا، بل كوميديته كتاريخ العالم»كارل ماركسمنذ فترة، قال أحد المسؤولين المصرفيين الكبار في ندوة مغلقة إن الحلّ في لبنان هو بـ«إلغاء الدولة»، معتبراً ضمناً أنه بضربة واحدة يتخلّص لبنان من الدَّيْن العام ومن عبء الدولة على القطاع الخاص، وبذلك أيضاً يتمّ التأكيد على الاقتصاد الحرّ وتفوّقه.كان ردّي أنني أ......

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