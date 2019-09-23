بريطانيا وامريكا تتوصلان لاتفاق تجاري ينفذ في تموز المقبل

2019/09/23 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، عن توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتفاق تجاري بين البلدين يبدأ تنفيذه في تموز من العام المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان جونسون وترامب أعلنا التزامهما بالجدول الزمني عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوى، قوله إن "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاق بحلول تموز.



إنه فوز كبير بالنسبة لنا، وترامب حريص حقا أيضا على الفخر حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة".

كما ظهر أن الاتفاق الذي يسعى إليه الزعيمان سيكون أكبر اتفاق للتجارة الحرة قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق مع بلد آخر، بحسب الصحيفة.

وفي حين يمكن توقيع الاتفاق في الصيف المقبل، إلا أنه سيتعين الانتظار حتى تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني2020.

وسوف يجرى الزعيمان البريطاني والأمريكي محادثات حول الاتفاق التجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء.

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