ماذا قالت الصحف الإسبانية عن فوز ريال مدريد على اشبيلية؟

2019/09/23 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق فريق ريال مدريد، انتصاراً مهماً ومستحقاً، على حساب نظيره فريق اشبيلية، بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من الليغا، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل هدف اللقاء الوحيد كريم بنزيما، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 11 نقطة في صدارة الليغا بجانب بيلباو، في حين تجمد رصيد اشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وأدناه أبرز ما قالته الصحف الإسبانية عن هذه المباراة :

صحيفة "آس" المدريدية قالت "مدريد يتصبب عرقاً ".

صحيفة "ماركا" المدريدية قالت "مدريد أصبح جدياً ".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتلونية قالت "مدريد يهاجم البيزخوان ويتقاسم الصدارة".

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