نادية محمود - بيان صحفي : انعقاد الاجتماع الاول للجنة التاسيسية لمنظمة أمان للنساء

2019/09/23 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود ان الاوضاع التي تمر بها المرأة في العراق مأساوية الى ابعد الحدود.ان انعدام الحقوق والحريات، والظلم والتعسف وهدر كرامتهن الانسانية هو أمر قل نظيره في تاريخ العراق الحديث.ان هذا يفرض على كل امرء يلتسع قلبه للمرأة ومكانتها في المجتمع ان يشمر عن ساعديه ويساهم في استنهاض حركة نسوية عظيمة لانهاء هذا الوضع المأساوي.امتداداً لاجتماعات ولمشاورات فردية وجماعية عدة جرت خلال الاسابيع المنصرمة، عقد في بغ......

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