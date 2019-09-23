2019/09/23 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أننا نحمل الى الامم المتحدة مشروعاً يهدف الى تثبيت الأمن في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: نحمل معنا الى الامم المتحدة مشروعاً يهدف الى تثبيت الأمن في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: نحمل معنا الى الامم المتحدة مشروعاً يهدف الى تثبيت الأمن في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).