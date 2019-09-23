لاجئ سوري يواجه المؤبد في تركيا بسبب جريمة مروعة والشاهد الرئيسي طفله

2019/09/23 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه لاجئ سوري عقوبة السجن المؤبد في تركيا بتهمة قتل زوجته ووالدتها بالتواطؤ مع صديق له، فيما تستعد المحكمة للاستماع إلى إفادة الشاهد الرئيسي، وهو نجل المتهم في سن ثمانية أعوام.وارتكبت الجريمة المروعة التي أحدثت صدى واسعا في شهر أبريل الماضي في مدينة بورصة، حيث عثرت الشرطة في شقة اللاجئ السوري، علي خطاب، (28

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