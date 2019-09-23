نيمار يئس من الليغا.. والبديل

2019/09/23 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتما" بالعودة لفريقه السابق برشلونة الإسباني، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة

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