صالح يلتقي بأمير الكويت ويؤكد له حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة

2019/09/23 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

زار رئيس الجمهورية برهم صالح ، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان لمكتب

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