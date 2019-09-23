توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق “الدفع الإلكتروني”

2019/09/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الاثنين، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.واشار […]

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