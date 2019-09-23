2019/09/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التألق في الموسم الحالي بعد قيادة ريال مدريد للفوز في مباراة صعبة للغاية ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم أمس الأحد لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 64 عبر كرة رأسية، مستغلاً عرضية زميله داني كارفاخال المميزة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في الليجا ويتربع على صدارة الهدافين هذا الموسم.ونشرت صحيفة آس الإسبانية إحصائية توضح مدى الدور المهم الذي يقدمه بنزيما في الآونة الأخيرة مع ريال مدريد، حيث تمكن من معادلة ليونيل ميسي نجم برشلونة في عدد الأهداف المسجلة في الليجا خلال عام 2019.ووصل بنزيما للهدف رقم 20 منذ بداية عام 2019، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله ميسي أيضا، علماً أن الأخير لم يسجل أي هدف هذا الموسم بسبب غيابه عن أول 4 مباريات ومشاركته في المباراة الأخيرة كبديل في الشوط الثاني.وهناك لاعب آخر أحرز 20 هدفاً في الدوريات الأوروبية الكبرى وهو سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بينما يتربع كل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على الصدارة بـ21 هدفاً.ويحتل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مركز متأخر جداً في القائمة، فهو لم يسجل سوى 9 اهداف فقط في الدوري الإيطالي خلال عام 2019، بواقع 7 أهداف الموسم الماضي وهدفان هذا الموسم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يعادل ميسي ويوسع الفارق مع رونالدو في عام 2019) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يعادل ميسي ويوسع الفارق مع رونالدو في عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).