اتفاق تجاري أمريكي بريطاني بحلول تموز

2019/09/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت صحيفة "صن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول تموز من العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير قوله إن: "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول تموز"، وأضافت: "إنه انتصار كبير لنا كما أن ترامب حريص أيضا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة".وأشار المصدر إلى وجود: "اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرامها بحلول ذلك الوقت، لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ في وقت قريب بعد ذلك".وقد يعلن جونسون وترامب الجدول الزمني لذلك عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.انتهى

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