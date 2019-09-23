مقتل رجل وإصابة آخر بمشاجرة شمالي ديالى

2019/09/23 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل رجل وإصابة آخر لمشاجرة مسلحة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "رجلا قتل وأصيب آخر بمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل جثة القتيل للطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج".

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