اعتقال شخصين بحوزتهما 400 حبة مخدرة في المثنى

2019/09/23 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات، بحوزتهما 400 حبة مخدرة نوع (صفر واحد) وكمية من الكريستال في إحدى مناطق المحافظة.

وذكر بيان للشرطة تلقت " الغد برس"، نسخة منه، ان "إلقاء القبض تم بعد عمليات المراقبة والتحري الدقيق".

وأضاف أن "المتهمين اقتيدا إلى أحد مراكز الاعتقال تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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