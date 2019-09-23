تقرير دولي: آخر 5 أعوام الأشد حرا عبر التاريخ

2019/09/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تشكل السنوات الخمس الأخيرة (من 2015 إلى 2019) الفترة الأشد حرا منذ البدء بتدوين درجات الحرارة في السجلات بشكل منهجي.وأفادت الأمم المتحدة في تقرير نشر عشية قمة زعماء العالم حول المناخ في نيويورك، أن الأعوام الخمس الأخيرة، قد تكون الأشد حرارة، حسب توقع العلماء المختصين.وتوقع العلماء […]

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