ظريف: بهذه الطريقة نجح الحوثيون في ضرب منشأتي النفط في السعودية

2019/09/23 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في

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