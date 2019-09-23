الرئيس روحاني: الهجوم على أرامكو هو نتيجة لاعتداء السعودية واميركا والامارات على اليمن

2019/09/23 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، ان" المشروع الذي سنقدمه الى الامم المتحدة يهدف الى تأمين تعاون دول المنطقة وقدراتها لحفظ الأمن.

واضاف روحاني، نحمل

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