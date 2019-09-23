عبد المهدي يعلن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي ستوقع في بكين اليوم

2019/09/23 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن مذكرات التفاهم والاتفاقات التي ستوقع في بكين هذا اليوم ، وفي مقدمتها اتفاق اطاري للانفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لاعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية ، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين ، وتطوير البنى للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة وغيرها .

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