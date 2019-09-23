2019/09/23 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن إطلاق رواتب الموظفين من حاملي “الماستر كارد” وكالة خطوة برس.

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