ظريف يكشف الطريقة التي نجح بها الحوثيون بقصف “أرامكو”

2019/09/23 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةكشف وزير الخارجية الإيراني ،محمد جواد ظريف،الاثنين ،بأن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وقال ظريف في حوار مع شبكة تلفزيون “CBS” الأمريكية إن “الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة”.

وأكد أن “الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم”.

وشدد على أن “السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في مناطقها الشرقية”.

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