2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الكثير من التكهنات والتوقعان، تم التأكد الآن ممن أن سلسلة هواتف “ميت 30” من هواوي لن تكون محملة بتطبيق غوغل أندرويد، وهو قرار مدفوع بالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.وهذا يعني أن سلسلة هواتف “ميت 30” لن تحتوي على خدمات متجر “غوغل بلاي”، ولا تطبيقات غوغل الأخرى مثل البريد الإلكتروني “جيميل” أو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتراجع عن قرار مهم لمصلحة مستخدمي ميت 30 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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