2019/09/23 | 09:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، القاء القبض على شخصين بتهم الترويج والمتاجرة بالمخدرات، بحوزتهما 400 قرص مخدر نوع ( صفر واحد ) وكميات أخرى من الكريستال في إحدى مناطق المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات في المثنى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات في المثنى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات في المثنى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).