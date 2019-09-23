اعتقال شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات في المثنى

2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، القاء القبض على شخصين بتهم الترويج والمتاجرة بالمخدرات، بحوزتهما 400 قرص مخدر نوع ( صفر واحد ) وكميات أخرى من الكريستال في إحدى مناطق المحافظة.

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