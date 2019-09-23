2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل واصابة شخصين بنزاع مسلح داخل مقهى في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع مسلح داخل مقهى بديالى يسفر عن مقتل وإصابة شخصين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع مسلح داخل مقهى بديالى يسفر عن مقتل وإصابة شخصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).