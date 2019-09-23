بلقائه السيسي وعبدالله الثاني.. برهم صالح يؤكد ضرورة ترسيخ السلام في المنطقة وابعاد شبح الحرب عنها

2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة ترسيخ السلام في المنطقة وإبعاد شبح الحرب عنها.وأشار الرئيس في قمةٍ ثلاثية عُقدت بمشاركة العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، امس الأحد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى ضرورة الحوار الدائم مع الأشقاء والأصدقاء لمنع […]

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