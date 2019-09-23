رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة بناء نظام اقتصادي جديد في المنطقة يدعم السلم الاهلي ‏

2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته في نيويورك، ‏رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شوالبة، واكد ضرورة بناء نظام اقتصادي ‏جديد في المنطقة يدعم السلم الاهلي في البلدان كافة .

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