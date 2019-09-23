2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بأن رجلا أطلق النار على زوجته ووالدتها شمالي المحافظة.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “رجلا قام بإطلاق النار على زوجته ووالدتها في منزل الأخيرة، ما أسفر عن إصابة المرأتين بجروح”.واضاف ان “ذلك يعود إثر مشاجرة حدثت في قرية شمالي ديالى”، مبينا انه “تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يطلق النار على زوجته ووالدتها بسبب “مشاجرة” بينهم في ديالى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يطلق النار على زوجته ووالدتها بسبب “مشاجرة” بينهم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).