2019/09/23 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ،اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده خوض مفاوضات مع العراق لترسيم الحدود البحرية بشكل كامل بين البلدين، ولكن بعد النقطة 162.وفيما يتعلق بخلاف خور عبد الله البحري مع العراق، أكد الجار الله للصحفيين سعي الكويت إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة (162)، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود البحرية مجدداً.. الكويت تبدي رغبتها للترسيم مع العراق بشرط واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود البحرية مجدداً.. الكويت تبدي رغبتها للترسيم مع العراق بشرط واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).