عادل عبد المهدي في منتدى التعاون مع الصين:العراق مهيأ للاستثمارات

2019/09/23 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في العاصمة بكين صباح اليوم الاثنين، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني الثالث بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي واعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين .ووصف رئيس مجلس الوزراء المنتدى بالحدث المهم للغاية لماله من أثر ايجابي على حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين

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