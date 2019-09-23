2019/09/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة النجف المحلية تصوت على تخصيص ١٦ مليار دينار لتأهيل الشوارع بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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