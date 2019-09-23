وفد من وزارة التجارة يعقد اجتماعا مع مجلس القمح الاميركي في واشنطن

2019/09/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس القمح الامريكي خلال زيارته التي يجريها الى واشنطن.

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