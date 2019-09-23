2019/09/23 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى اليوم الاثنين القبض على مروجي مخدرات في المحافظة.وذكر بيان لشرطة المثنى تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد ورود معلومات اولية عن وجود اشخاص يقومون بالمتاجرة وترويج الحبوب المخدرة في المحافظة بكميات كبيرة، تمت مراقبة ألاماكن التي يرتادونها وامر اللواء سامي سعود جفات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مروجي مخدرات في المثنى وكالة خطوة برس.

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