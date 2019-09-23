نائب ينتقد حكومة عبد المهدي: غير مؤهلة لتنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد

2019/09/23 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدا انها غير مؤهلة وغير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد.

وقال العقابي في بيان حصلت عليه “الاتجاه”، إن “الحكومة الحالية في شخوصها الحاليين هي غير مؤهلة وغير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد، فهناك ملاحظات عديدة على عمل واداء الحكومة، وأبرزها ان فيها من استوزر وهو غير مؤهل لهذه المهمة من حيث الكفاء والاهلية”.

وأضاف ان “الحكومة الحالية، فيها من استوزر وعليه قيود جنائية وفيها من استوزر بشكل غير قانوني او دستوري وهذا امر معيب ومشين بحق الحكومة العراقية، ولهذا البرنامج الحكومي، لم ينفذ وسيبقى حبر على ورق”.

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