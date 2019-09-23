وزير الكهرباء:جئنا إلى الصين بحثا عن السرعة في التنفيذ

2019/09/23 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب: جئنا إلى الصين بحثا عن السرعة في التنفيذ والكفاءة في الاداء والجودة في الإنتاج والمنافسة في العروض والشراكة الحقيقية طويلة الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.واضاف الخطيب في كلمة له بمنتدى الاعمال العراقي – الصيني في بكين اليوم الاثنين: “وقعنا مذكرة تفاهم مهمة تتعلق بمشروع صلاح الدين لانتاج الطاقة،

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