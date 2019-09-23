2019/09/23 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد الكثيرون منا على حمل هاتفهم معهم إلى المرحاض، لإمضاء الوقت وتصفح الإنترنت أو حتى الدردشة، إلا أن أطباء حذروا من مخاطر صحية لهذه العادة.ومن الطبيعي أن يمضي الشخص وقتا أطول مما ينبغي على مقعد المرحاض، إذا أحضر الهاتف الذكي وانشغل بقراءة مقالات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تحديدا ما يحذر منه الأطباء.فكلما زاد الوقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير طبي: مرض مؤلم يسببه استخدام الهاتف في المرحاض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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