"توماس كوك" أقدم شركة سياحية في العالم تعلن إفلاسها

2019/09/23 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك"، أقدم شركة سياحية في بريطانيا والعالم، اليوم الاثنين، إفلاسها

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